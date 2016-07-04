Кошачья чумка (панлейкопения)

Кошачья чумка распространена во всем мире, но, пожалуй, только в Росии достигает порога эпидемии…

Кошачью чумку по-другому называют панлейкопенией, парвовирусной инфекцией, инфекционным энтеритом.

Чумка – это одно из самых тяжело переносимых заболеваний кошек, проявляющееся лейкопенией, рвотой белой пеной, жидкостью (иногда с примесью крови), лихорадкой, сильной диареей, соответственно, эти симптомы приводят к сильнейшему обезвоживанию кошки. При наличии этих признаков погибает до 90% кошек.

От этой болезни не спасает ни правильное питание, ни ограничение прогулок на улице, заболеть могут абсолютно все кошки. Однако, чаще всего болеют молодые кошки до года и котята из-за не устоявшегося иммунитета.

О вирусе

Вирус кошачьей чумки очень устойчив к факторам внешней среды, к нагреванию и дезинфекции. Как правило, кошачья чумка активизируется в начале весны и немного стихает к зиме.

Вирус панлейкопении поражает быстро делящиеся клетки, кошки заражаются воздушно-капельным путем или через желудочно-кишечный тракт, вирус с кровью, размножаясь, проникает в костный мозг, кишечник и лимфоидную ткань.

О возможности инфицирования

Заразиться кошачьей чумкой кошка может от больных животных, от переболевших кошек (кошка, перенесшая заболевание остается носителем долгое время), а котята могут заразиться от кошки-матери.

Непосредственным источником болезни могут быть испражнения, слюни, бытовые вещи, даже грязь с Вашей обуви, предполагают, что заражение может происходить и от блох или глистов.

О симптомах

Симптомы кошачьей чумки могут быть различными от слабых до сверхострых.

Инкубационный период панлейкопении составляет 3-12 дней. Обычно симптомы проявляются резко, характерно общее апатичное состояние кошки, повышенная температура (40-41 градус). Рвота может быть пеной, жидкостью желчного цвета, иногда наблюдается рвота с кровью, кошку рвет очень часто вплоть до нескольких раз в час. При этом наблюдается резкое угнетение кошки после рвоты, она убегает и прячется.

В тот же день или через несколько дней после рвоты может начаться понос, испражнения зловонные, может наблюдаться кровь.

У кошек, заболевших чумкой, наблюдается болезненность живота, кошки прячутся в укромных и прохладных местах, лежат на животе или принимают сгорбленную позу.

Появляется общее угнетение, кошка перестает ухаживать за собой, возможны выделения из глаз, носа, обильное слюноотделение.

Кошка не ест и не пьет абсолютно ничего, считается, что это может быть из-за сильнейшего расстройства желудка, непрекращающейся тошноты и резкого снижения обоняния.

Отличительным признаком болезни является невозможность пить воду. Несмотря на сильнейшее обезвоживание, вызванное рвотой и поносом, кошка может часами сидеть над миской с водой, но не пить, возможно, из-за сильнейшей тошноты.

Ощупывая живот, можно обнаружить увеличенные лимфоузлы, внутренние органы болезненны и пальпация доставляет кошке боль и может вызвать рвоту.

О течении болезни

Острое течение кошачьей чумки длится 7-10 дней, за это время организм кошки обезжвоживается, кошка сильно худеет (из-за полного отсутствия аппетита), шерсть становится тусклой, грязной, потому что кошка перестает ухаживать за собой, часто шерсть становится взъерошенной.

У кошек резко снижается количество лейкоцитов, что вызывает белокровие.

Считается, что если кошка пережила 3-4 дня болезни, то она выздоровеет. Встречается и хроническое течение панлейкопении.

Очень многие кошки могут болеть кошачьей чумкой в легкой форме, не заметной для нас.

При остром течение кошачьей чумки кошки погибают за 2-3 суток, иногда даже без проявления симптомов болезни.

О диагностике

Диагноз ставят на основании симптомов, особенно если кошка не вакцинировалась, анализа крови. Важно отличить панлейкопению от закупорки кишечника, отравления, заражения глистами и лейкоза.

О лечении кошачьей чумки

К сожалению, лекарства от кошачьей чумки просто нет. Лечение панлейкопении направлено на поддержание организма кошек. Смысл заключается в том, чтобы помочь кошке самой справиться с болезнью. Препараты каждый ветеринарный врач прописывает индивидуально, пытаться самому лечить кошку от чумки совершенно бесполезно, потому что капельницы при панлейкопении просто необходимы.

Основные цели лечения: препятствие возникновению бактериальных инфекций, которые могут возникнуть в связи с резким падением иммунитета, борьба с сильнейшим обезвоживание (капельницы) и поддержание электролитного баланса.

Показана инфузионная терапия, лечение антибиотиками, лечение симптомов и препараты, поддерживающие иммунитет.

Вылечить кошку от кошачьей чумки тяжело, но все-таки возможно.

О том, как избежать

Надеемся, Вы поняли, что кошачья чумка – очень опасное заболевание со смертельным исходом в большинстве случаев.

Современная вакцинация кошек помогает избежать заражения, а если вакцинированная кошка все-таки заболевает, она переносит болезнь гораздо легче.

Котята приобретают иммунитет от кошачьей чумки с молоком кошки-матери, который защищает их до 2 месячного возраста.

С 2 месяцев показана вакцинация котят и последующая ревакцинация кошек каждый год. Современные вакцины хорошо переносятся кошками и гарантируют высокую степень защиты от панлейкопении.

Будьте внимательны:

1. носителем может быть даже десятилетняя кошка, которая никогда не выходила на улицу

2. вирус кошачьей чумки может быть принесен с песчинкой на Вашей обуви

3. если в Вашем доме погибла кошка от чумки, не заводите кошек в течение года! Никакая бытовая дезинфекция не сможет удалить вирус в квартире.

Мы желаем Вашей кошке здоровья.

А если случилось, что кошка заболела, сделайте все, что посоветует ветеринарный врач, быть может, именно Ваша любимица входит в число тех самых 10% кошек, которые выживают и живут после болезни десятки лет.